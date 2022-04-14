CZ THE GOAT (CZGOAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CZ THE GOAT (CZGOAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CZ THE GOAT (CZGOAT) Informatie CZ, you're the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ's name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn't just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude's the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you're the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ's name ringing on Binance Smart Chain like it's the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT" Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull. Officiële website: https://czthegoat.io/

CZ THE GOAT (CZGOAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CZ THE GOAT (CZGOAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 249.58K $ 249.58K $ 249.58K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 831.50M $ 831.50M $ 831.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 300.16K $ 300.16K $ 300.16K Hoogste ooit: $ 0.0093404 $ 0.0093404 $ 0.0093404 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00030016 $ 0.00030016 $ 0.00030016 Meer informatie over CZ THE GOAT (CZGOAT) prijs

CZ THE GOAT (CZGOAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CZ THE GOAT (CZGOAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CZGOAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CZGOAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CZGOAT begrijpt, kun je de live prijs van CZGOAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van CZGOAT Wil je weten waar je CZGOAT naartoe gaat? Onze CZGOAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CZGOAT token!

