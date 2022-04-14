CZ on Hyperliquid (CZ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CZ on Hyperliquid (CZ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CZ on Hyperliquid (CZ) Informatie CZ is a leading memecoin on the Hyperliquid platform, consistently ranking within the top 10 in trading volume since its inception. The token pays homage to Changpeng Zhao (CZ), the former CEO of Binance, acknowledging his significant impact on the crypto industry. CZ on Hyperliquid has been running a countdown since the day it was released. The project is spearheaded by NMTD, a prominent figure in the Hyperliquid community and co-creator of HyperFUN, which is already listed on CoinGecko. CZ holders benefit from regular airdrops of new tokens released on Hyperliquid, enhancing the token's value proposition. Additionally, a swap page for CZ is currently in development on the testnet, set to launch when Hyperliquid fully adopts EVM compatibility, further expanding the token's utility. Officiële website: https://czre.lease/ Koop nu CZ!

CZ on Hyperliquid (CZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CZ on Hyperliquid (CZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 500.26K $ 500.26K $ 500.26K Totale voorraad: $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Circulerende voorraad: $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 500.26K $ 500.26K $ 500.26K Hoogste ooit: $ 0.800928 $ 0.800928 $ 0.800928 Laagste ooit: $ 0.107921 $ 0.107921 $ 0.107921 Huidige prijs: $ 0.112836 $ 0.112836 $ 0.112836 Meer informatie over CZ on Hyperliquid (CZ) prijs

CZ on Hyperliquid (CZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CZ on Hyperliquid (CZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CZ begrijpt, kun je de live prijs van CZ token verkennen!

Prijsvoorspelling van CZ Wil je weten waar je CZ naartoe gaat? Onze CZ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CZ token!

