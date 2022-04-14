Cypher App (CYPHER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cypher App (CYPHER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cypher App (CYPHER) Informatie Cypher is a non-custodial privacy protocol on the Ethereum Mainnet, designed to boost on-chain security and anonymity. It utilizes zero-knowledge proofs (ZKPs) and an Association Set Provider (ASP) to offer strong privacy solutions, tackling transparency issues in public blockchains with sophisticated cryptography and compliance validation. Cypher: Enhancing Privacy in Blockchain Transactions Addressing Privacy on Public Blockchains Public blockchains, such as Ethereum Mainnet, inherently expose transaction details to all, which aids in transparency but compromises privacy. This transparency challenges the adoption in sectors requiring confidentiality like DeFi, cross-border transfers, and enterprise operations. Cypher's Privacy Solution Cypher is a privacy-focused, non-custodial protocol on Ethereum Mainnet. It leverages Zero-Knowledge Proofs (ZKPs) and the Association Set Provider (ASP) for enhanced security and privacy. By employing PrivacyPools methodologies, Cypher enables secure asset deposits and withdrawals, ensuring transactions remain confidential. The ASP filters deposits, excluding illegal funds and adhering to compliance, merging user control with regulatory standards. Officiële website: https://www.cypherapp.tech/ Whitepaper: https://docs.cypherapp.tech/

Cypher App (CYPHER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cypher App (CYPHER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.10K $ 13.10K $ 13.10K Hoogste ooit: $ 0.00378975 $ 0.00378975 $ 0.00378975 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00013097 $ 0.00013097 $ 0.00013097 Meer informatie over Cypher App (CYPHER) prijs

Cypher App (CYPHER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cypher App (CYPHER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CYPHER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CYPHER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CYPHER begrijpt, kun je de live prijs van CYPHER token verkennen!

Prijsvoorspelling van CYPHER Wil je weten waar je CYPHER naartoe gaat? Onze CYPHER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CYPHER token!

