CYI by Virtuals (CYI) Informatie This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders. This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders. Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/558 Koop nu CYI!

CYI by Virtuals (CYI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CYI by Virtuals (CYI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 443.00K $ 443.00K $ 443.00K Totale voorraad: $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M Circulerende voorraad: $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 443.00K $ 443.00K $ 443.00K Hoogste ooit: $ 0.00863419 $ 0.00863419 $ 0.00863419 Laagste ooit: $ 0.00043374 $ 0.00043374 $ 0.00043374 Huidige prijs: $ 0.00044478 $ 0.00044478 $ 0.00044478 Meer informatie over CYI by Virtuals (CYI) prijs

CYI by Virtuals (CYI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CYI by Virtuals (CYI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CYI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CYI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CYI begrijpt, kun je de live prijs van CYI token verkennen!

