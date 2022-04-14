CyberDEX (CYDX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CyberDEX (CYDX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CyberDEX (CYDX) Informatie CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”. CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”. Officiële website: https://www.cyberdex.xyz/ Whitepaper: https://cyberdex.gitbook.io/exchange/additional-resources/litepaper Koop nu CYDX!

CyberDEX (CYDX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CyberDEX (CYDX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 521.38K $ 521.38K $ 521.38K Totale voorraad: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Circulerende voorraad: $ 317.52M $ 317.52M $ 317.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Hoogste ooit: $ 0.077973 $ 0.077973 $ 0.077973 Laagste ooit: $ 0.00147545 $ 0.00147545 $ 0.00147545 Huidige prijs: $ 0.00164202 $ 0.00164202 $ 0.00164202 Meer informatie over CyberDEX (CYDX) prijs

CyberDEX (CYDX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CyberDEX (CYDX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CYDX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CYDX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CYDX begrijpt, kun je de live prijs van CYDX token verkennen!

Prijsvoorspelling van CYDX Wil je weten waar je CYDX naartoe gaat? Onze CYDX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CYDX token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!