Cybercentry (CENTRY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0.00113636 $ 0.00113636 $ 0.00113636 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0.00113636$ 0.00113636 $ 0.00113636 Hoogste prijs ooit $ 0.0020333$ 0.0020333 $ 0.0020333 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +8.07% Prijswijziging (1D) -3.62% Prijswijziging (7D) +12.44% Prijswijziging (7D) +12.44%

Cybercentry (CENTRY) real-time prijs is $0.00102798. De afgelopen 24 uur werd er CENTRY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0.00113636, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CENTRY hoogste prijs aller tijden is $ 0.0020333, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CENTRY met +8.07% veranderd in het afgelopen uur, -3.62% in de afgelopen 24 uur en +12.44% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Cybercentry (CENTRY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 514.04K$ 514.04K $ 514.04K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Circulerende voorraad 500.00M 500.00M 500.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Cybercentry is $ 514.04K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CENTRY is 500.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.03M.