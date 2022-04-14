cyb3rgam3r420 (GAMER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in cyb3rgam3r420 (GAMER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

cyb3rgam3r420 (GAMER) Informatie $Gamer is inspired by Elons passion for gaming. This is a community of $Gamers for $Gamers pushing X as the next meta in streaming content. $Gamer is inspired by Elons passion for gaming. This is a community of $Gamers for $Gamers pushing X as the next meta in streaming content. Officiële website: https://cyb3rgam3r420.com/ Koop nu GAMER!

cyb3rgam3r420 (GAMER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor cyb3rgam3r420 (GAMER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 145.52K $ 145.52K $ 145.52K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over cyb3rgam3r420 (GAMER) prijs

cyb3rgam3r420 (GAMER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van cyb3rgam3r420 (GAMER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GAMER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GAMER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GAMER begrijpt, kun je de live prijs van GAMER token verkennen!

