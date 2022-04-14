CVI (GOVI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CVI (GOVI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CVI (GOVI) Informatie CVI is a full-scale decentralized ecosystem that brings the sophisticated "market fear index" into the crypto market. Built on Ethereum and Polygon, it consists of an index that tracks the 30-day implied volatility of Bitcoin and Ethereum. The index ranges between 0 and 200 and is produced based on a Black-Scholes option pricing model, which computes the implied volatility of cryptocurrency option prices together with analyzing the market's expectation of future volatility. The Index is live and running, presenting data that can be explored here: https://cvi.finance/ Using the index, people can have the same insights of the market that people looking into traditional markets have using the VIX, such as: Understanding the expected Volatility of the market, developing trading strategies for short-term gains, and hedging their portfolio against price fluctuations. CVI operates a permissionless and open-source protocol so any user can participate in the development of the network. The GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards. Officiële website: https://cvi.finance/

CVI (GOVI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CVI (GOVI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 259.50K $ 259.50K $ 259.50K Totale voorraad: $ 32.00M $ 32.00M $ 32.00M Circulerende voorraad: $ 15.44M $ 15.44M $ 15.44M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 537.83K $ 537.83K $ 537.83K Hoogste ooit: $ 7.67 $ 7.67 $ 7.67 Laagste ooit: $ 0.00866391 $ 0.00866391 $ 0.00866391 Huidige prijs: $ 0.01680456 $ 0.01680456 $ 0.01680456 Meer informatie over CVI (GOVI) prijs

CVI (GOVI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CVI (GOVI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOVI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOVI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOVI begrijpt, kun je de live prijs van GOVI token verkennen!

