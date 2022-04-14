Cute Asian Girl (CAG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cute Asian Girl (CAG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cute Asian Girl (CAG) Informatie $CAG is a meme coin that was created based on community demand and engagement. It stands out due to its strong focus on building and strengthening community partnerships between Zentry and Ronin. While initially a fun and light-hearted token, $CAG fosters a sense of unity within both ecosystems, offering users the opportunity to participate in community events, engage with others, and trade seamlessly across platforms. Officiële website: https://x.com/thetickeriscag

Cute Asian Girl (CAG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cute Asian Girl (CAG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 366.18K Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 366.18K Hoogste ooit: $ 0.00693083 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00036609

Cute Asian Girl (CAG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cute Asian Girl (CAG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CAG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CAG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CAG begrijpt, kun je de live prijs van CAG token verkennen!

Prijsvoorspelling van CAG Wil je weten waar je CAG naartoe gaat? Onze CAG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CAG token!

