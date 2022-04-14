CUSTODIY (CTY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CUSTODIY (CTY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CUSTODIY (CTY) Informatie Custodiy is the Platform for the creation of Smart contracts. WEBSITE WEB3 integrated directly with the bnb chain. WEBAPP to open contracts on multiple chains: ETH, BINANCE. The use of stable coins guarantees the stability of the value held by the contract. CustodIy uses stablecoins such as USDT, USDC, PAX, BUSD. All services on the Custodiy Webapp, such as opening contracts or archiving documents are paid for via CTY token Officiële website: https://custodiy.com

CUSTODIY (CTY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CUSTODIY (CTY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Hoogste ooit: $ 170.01 $ 170.01 $ 170.01 Laagste ooit: $ 0.0191696 $ 0.0191696 $ 0.0191696 Huidige prijs: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Meer informatie over CUSTODIY (CTY) prijs

CUSTODIY (CTY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CUSTODIY (CTY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CTY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CTY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CTY begrijpt, kun je de live prijs van CTY token verkennen!

Prijsvoorspelling van CTY Wil je weten waar je CTY naartoe gaat? Onze CTY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CTY token!

