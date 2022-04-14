Curiso (CUR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Curiso (CUR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Curiso (CUR) Informatie INFINITE CANVAS FOR YOUR THOUGHTS. Connect nodes and AI services to explore ideas in depth. Unlock richer, more accurate AI interactions with advanced guidance capabilities. Curiso allows you use any remote or local AI provider to share context and documents across the latest state of the art AI models. Avoid having to use multiple platforms and explore your thoughts in one seamless infinite canvas. Officiële website: https://curiso.ai

Curiso (CUR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Curiso (CUR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.88K $ 35.88K $ 35.88K Totale voorraad: $ 978.06M $ 978.06M $ 978.06M Circulerende voorraad: $ 978.06M $ 978.06M $ 978.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 35.88K $ 35.88K $ 35.88K Hoogste ooit: $ 0.005363 $ 0.005363 $ 0.005363 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Curiso (CUR) prijs

Curiso (CUR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Curiso (CUR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CUR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CUR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CUR begrijpt, kun je de live prijs van CUR token verkennen!

Prijsvoorspelling van CUR Wil je weten waar je CUR naartoe gaat? Onze CUR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CUR token!

