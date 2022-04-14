Curio Gas Token (CGT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Curio Gas Token (CGT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Curio Gas Token (CGT) Informatie Curio Gas Token (CGT) is the main token of the CurioDAO ecosystem and the native base coin in Curio's network - Curio Chain. The CurioDAO ecosystem includes its multi-chain products (dApps) such as Real-world Assets Tokenization Launchpad, Capital DEX (AMM DEX), and RollApp NFT Launchpad. Curio Chain is an application-specific blockchain (AppChain) of the hybrid real-world asset tokenization system by CurioDAO. The Curio Chain, built as a parachain based on Substrate and connected to the Kusama network, brings CurioDAO products into the Polkadot ecosystem and implements innovative features such as improved governance mechanism - OpenGov, and EVM-compatibility for dApps by CurioDAO. Officiële website: https://capitaldex.exchange/

Curio Gas Token (CGT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Curio Gas Token (CGT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 130.03K $ 130.03K $ 130.03K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 130.03K $ 130.03K $ 130.03K Hoogste ooit: $ 0.067604 $ 0.067604 $ 0.067604 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0013003 $ 0.0013003 $ 0.0013003 Meer informatie over Curio Gas Token (CGT) prijs

Curio Gas Token (CGT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Curio Gas Token (CGT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CGT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CGT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CGT begrijpt, kun je de live prijs van CGT token verkennen!

Prijsvoorspelling van CGT Wil je weten waar je CGT naartoe gaat? Onze CGT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CGT token!

