Curetopia (CURES) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Curetopia (CURES), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Curetopia (CURES) Informatie Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us. The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients." Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us. The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients." Officiële website: https://www.curetopia.xyz/ Koop nu CURES!

Curetopia (CURES) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Curetopia (CURES), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 39.38M $ 39.38M $ 39.38M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.60M $ 5.60M $ 5.60M Hoogste ooit: $ 0.122777 $ 0.122777 $ 0.122777 Laagste ooit: $ 0.0160381 $ 0.0160381 $ 0.0160381 Huidige prijs: $ 0.055974 $ 0.055974 $ 0.055974 Meer informatie over Curetopia (CURES) prijs

Curetopia (CURES) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Curetopia (CURES) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CURES tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CURES tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CURES begrijpt, kun je de live prijs van CURES token verkennen!

Prijsvoorspelling van CURES Wil je weten waar je CURES naartoe gaat? Onze CURES prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CURES token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!