CumRocket (CUMMIES) Informatie CumRocket operates a creator subscription site, allowing users to build meaningful connections with their admired creators. Distinguished by its commitment to authenticity, CumRocket stands apart from other platforms like OnlyFans. There's a growing concern among fans about creators' accounts being managed by agencies or even AI chatbots. Furthermore, users can enjoy discounted fees on every purchase made within the application, based on their CUMMIES holdings. Real creators, genuine authenticity, and deeper connections—CumRocket is redefining the subscription experience. Officiële website: https://cumrocket.io

CumRocket (CUMMIES) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CumRocket (CUMMIES), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M Totale voorraad: $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B Circulerende voorraad: $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M Hoogste ooit: $ 0.28855 $ 0.28855 $ 0.28855 Laagste ooit: $ 0.00142537 $ 0.00142537 $ 0.00142537 Huidige prijs: $ 0.00277518 $ 0.00277518 $ 0.00277518 Meer informatie over CumRocket (CUMMIES) prijs

CumRocket (CUMMIES) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CumRocket (CUMMIES) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CUMMIES tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CUMMIES tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CUMMIES begrijpt, kun je de live prijs van CUMMIES token verkennen!

Prijsvoorspelling van CUMMIES Wil je weten waar je CUMMIES naartoe gaat? Onze CUMMIES prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CUMMIES token!

