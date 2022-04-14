CULTUR ($CULTUR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CULTUR ($CULTUR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CULTUR ($CULTUR) Informatie $CULTUR is where memes, art, and storytelling collide. Led by the enigmatic ❤️Mr. E, we explore and preserve the cultures we love—games, TV shows, films, characters, and more. Our mission? To celebrate meme culture while delivering high-quality digital content and art that sets us apart. Join the movement and be part of a project that blends creativity, community, and culture like never before. The legend begins now. Are you ready? Officiële website: https://www.culturcoin.xyz/

CULTUR ($CULTUR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CULTUR ($CULTUR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 78.62K $ 78.62K $ 78.62K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 78.62K $ 78.62K $ 78.62K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over CULTUR ($CULTUR) prijs

CULTUR ($CULTUR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CULTUR ($CULTUR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $CULTUR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $CULTUR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $CULTUR begrijpt, kun je de live prijs van $CULTUR token verkennen!

Prijsvoorspelling van $CULTUR Wil je weten waar je $CULTUR naartoe gaat? Onze $CULTUR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $CULTUR token!

