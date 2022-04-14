Cults (CULTS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cults (CULTS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cults (CULTS) Informatie Cults.fun is a social launchpad for creating tokens that form communities through interaction and identity. When a coin is shared on Twitter, replies automatically generate personalized avatars that remix each responder’s profile picture into the coin’s visual theme. This ties social identity to token participation and introduces a new format for launching coins, centered on culture, community, and low-friction onboarding. Cults.fun is a social launchpad for creating tokens that form communities through interaction and identity. When a coin is shared on Twitter, replies automatically generate personalized avatars that remix each responder’s profile picture into the coin’s visual theme. This ties social identity to token participation and introduces a new format for launching coins, centered on culture, community, and low-friction onboarding. Officiële website: https://cults.fun Koop nu CULTS!

Cults (CULTS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cults (CULTS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 189.68K $ 189.68K $ 189.68K Totale voorraad: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Circulerende voorraad: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 189.68K $ 189.68K $ 189.68K Hoogste ooit: $ 0.00253382 $ 0.00253382 $ 0.00253382 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001897 $ 0.0001897 $ 0.0001897 Meer informatie over Cults (CULTS) prijs

Cults (CULTS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cults (CULTS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CULTS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CULTS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CULTS begrijpt, kun je de live prijs van CULTS token verkennen!

Prijsvoorspelling van CULTS Wil je weten waar je CULTS naartoe gaat? Onze CULTS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CULTS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!