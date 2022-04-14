Cultel (CULTEL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cultel (CULTEL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cultel (CULTEL) Informatie Introducing Cultel ($CULTEL), the latest ERC-based meme token inspired by the growing hype around cult-themed memecoins and Vitalik Buterin’s recent tweet expressing his fondness for the word “Cultel.” Designed to capture the imagination of crypto enthusiasts, Cultel taps into the meme token craze while fostering a vibrant and inclusive community. With its unique branding and a nod to Vitalik’s influence, $CULTEL positions itself as the next breakout token in the memecoin space. Early adopters will enjoy the opportunity to ride the wave of excitement as Cultel aims to create a trendsetting ecosystem, blending humor, virality, and crypto innovation. Join the $CULTEL movement and embrace the power of the cult-like community! Introducing Cultel ($CULTEL), the latest ERC-based meme token inspired by the growing hype around cult-themed memecoins and Vitalik Buterin’s recent tweet expressing his fondness for the word “Cultel.” Designed to capture the imagination of crypto enthusiasts, Cultel taps into the meme token craze while fostering a vibrant and inclusive community. With its unique branding and a nod to Vitalik’s influence, $CULTEL positions itself as the next breakout token in the memecoin space. Early adopters will enjoy the opportunity to ride the wave of excitement as Cultel aims to create a trendsetting ecosystem, blending humor, virality, and crypto innovation. Join the $CULTEL movement and embrace the power of the cult-like community! Officiële website: https://cultel.xyz/ Koop nu CULTEL!

Cultel (CULTEL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cultel (CULTEL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 43.49K $ 43.49K $ 43.49K Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.49K $ 43.49K $ 43.49K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Cultel (CULTEL) prijs

Cultel (CULTEL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cultel (CULTEL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CULTEL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CULTEL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CULTEL begrijpt, kun je de live prijs van CULTEL token verkennen!

