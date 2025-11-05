CULOSUI (CULO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00132675$ 0.00132675 $ 0.00132675 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.59% Prijswijziging (1D) -0.67% Prijswijziging (7D) -48.54% Prijswijziging (7D) -48.54%

CULOSUI (CULO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CULO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CULO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00132675, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CULO met -0.59% veranderd in het afgelopen uur, -0.67% in de afgelopen 24 uur en -48.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CULOSUI (CULO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 99.64K$ 99.64K $ 99.64K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 99.64K$ 99.64K $ 99.64K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van CULOSUI is $ 99.64K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CULO is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 99.64K.