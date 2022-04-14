Ctrl (CTRL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ctrl (CTRL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ctrl (CTRL) Informatie Ctrl (fka XDEFI Wallet) is the world's most powerful crypto wallet. Secure, easy-to-use and supports more than 2100 blockchains. Ctrl (fka XDEFI Wallet) is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across more than 34 blockchains in a single interface. Being a non-custodial wallet, users are in complete control of the coins and tokens and CTRL does not have access to seed phrases. As an alternative to Metamask, CTRL can be used to interact with decentralized finance applications, view NFT collections, swaps, and bridging. Officiële website: https://ctrl.xyz

Ctrl (CTRL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ctrl (CTRL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.36M $ 5.36M $ 5.36M Totale voorraad: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Circulerende voorraad: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.36M $ 5.36M $ 5.36M Hoogste ooit: $ 0.097066 $ 0.097066 $ 0.097066 Laagste ooit: $ 0.004785 $ 0.004785 $ 0.004785 Huidige prijs: $ 0.02233162 $ 0.02233162 $ 0.02233162 Meer informatie over Ctrl (CTRL) prijs

Ctrl (CTRL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ctrl (CTRL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CTRL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CTRL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CTRL begrijpt, kun je de live prijs van CTRL token verkennen!

Prijsvoorspelling van CTRL Wil je weten waar je CTRL naartoe gaat? Onze CTRL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CTRL token!

