CrystalMine (CRYSTAL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000794 $ 0.00000794 $ 0.00000794 24u laag $ 0.00000811 $ 0.00000811 $ 0.00000811 24u hoog 24u laag $ 0.00000794$ 0.00000794 $ 0.00000794 24u hoog $ 0.00000811$ 0.00000811 $ 0.00000811 Hoogste prijs ooit $ 0.00057027$ 0.00057027 $ 0.00057027 Laagste prijs $ 0.00000794$ 0.00000794 $ 0.00000794 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -1.40% Prijswijziging (7D) -5.92% Prijswijziging (7D) -5.92%

CrystalMine (CRYSTAL) real-time prijs is $0.00000795. De afgelopen 24 uur werd er CRYSTAL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000794 en een hoogtepunt van $ 0.00000811, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CRYSTAL hoogste prijs aller tijden is $ 0.00057027, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000794 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CRYSTAL met -- veranderd in het afgelopen uur, -1.40% in de afgelopen 24 uur en -5.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CrystalMine (CRYSTAL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.95K$ 7.95K $ 7.95K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.95K$ 7.95K $ 7.95K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van CrystalMine is $ 7.95K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CRYSTAL is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.95K.