CryptoTycoon (CTT) Informatie CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt. Officiële website: https://cryptotycoon.finance/

CryptoTycoon (CTT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CryptoTycoon (CTT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.08K $ 2.08K $ 2.08K Totale voorraad: $ 959.00K $ 959.00K $ 959.00K Circulerende voorraad: $ 78.48K $ 78.48K $ 78.48K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.46K $ 25.46K $ 25.46K Hoogste ooit: $ 66.94 $ 66.94 $ 66.94 Laagste ooit: $ 0.00400242 $ 0.00400242 $ 0.00400242 Huidige prijs: $ 0.02654422 $ 0.02654422 $ 0.02654422 Meer informatie over CryptoTycoon (CTT) prijs

CryptoTycoon (CTT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CryptoTycoon (CTT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CTT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CTT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CTT begrijpt, kun je de live prijs van CTT token verkennen!

