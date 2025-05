Wat is CryptoPunks Fraction Token (IPUNKS)?

It is well known that the top tier of NFT has long suffered from high prices and low liquidity. To solve this problem, Gate.io creatively proposed a solution with NFT Fraction Token. The top NFT anchored in this issue is: CryptoPunks The CryptoPunks are 24x24 pixel art images, generated algorithmically. Most are punky-looking guys and girls, but there are a few rarer types mixed in: Apes, Zombies and even the odd Alien. The Cryptopunks are one of the earliest examples of a "Non-Fungible Token" on Ethereum, and were inspiration for the ERC-721 standard that powers most digital art and collectibles.

