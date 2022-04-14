Cryptopolis (CPO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cryptopolis (CPO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cryptopolis (CPO) Informatie Cryptopolis is an NFT based game where you can collect, earn, win and display your NFTs while playing and socializing with your friends. Play your way up the Cryptopolis to unlock bigger, more luxurious and more customizable apartments! Display your rare NFT items and brag to your friends! Use $CPO to buy and sell NFT rooms, interior, pets and clothes as a single item or as a bundle at the Cryptopolis marketplace and become the wealthiest Cryptopian! Climb your way up the Cryptopolis tower by doing mini games and performing tasks and achievements. Can you reach the top floor? Officiële website: https://cryptopolisgame.com/

Cryptopolis (CPO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cryptopolis (CPO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.11K $ 1.11K $ 1.11K Totale voorraad: $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B Circulerende voorraad: $ 71.65M $ 71.65M $ 71.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.68K $ 22.68K $ 22.68K Hoogste ooit: $ 0.67667 $ 0.67667 $ 0.67667 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Cryptopolis (CPO) prijs

Cryptopolis (CPO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cryptopolis (CPO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CPO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CPO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CPO begrijpt, kun je de live prijs van CPO token verkennen!

