Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Informatie Cryptocurrency is a memecoin that is focused creating and harboring a friendly environment for creatives to be creative. The community consists of art enthusiasts that simply want to create amazing work and share it with the world. Crypto as a broad term is used every day across all social channels and even a common topic of discussion for many global governments. Crypto intends to capture this mindshare and impress through the universal power of art. Officiële website: https://www.cryptocurrency-coin.com/

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cryptocurrency Coin (CRYPTO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Totale voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Circulerende voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Hoogste ooit: $ 0.01946461 $ 0.01946461 $ 0.01946461 Laagste ooit: $ 0.00169238 $ 0.00169238 $ 0.00169238 Huidige prijs: $ 0.00411132 $ 0.00411132 $ 0.00411132 Meer informatie over Cryptocurrency Coin (CRYPTO) prijs

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cryptocurrency Coin (CRYPTO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CRYPTO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CRYPTO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CRYPTO begrijpt, kun je de live prijs van CRYPTO token verkennen!

