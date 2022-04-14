CryptoCart V2 (CCV2) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CryptoCart V2 (CCV2), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CryptoCart V2 (CCV2) Informatie Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage. Officiële website: https://cryptocart.cc/

CryptoCart V2 (CCV2) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CryptoCart V2 (CCV2), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 930.36K $ 930.36K $ 930.36K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Hoogste ooit: $ 27.07 $ 27.07 $ 27.07 Laagste ooit: $ 0.02534635 $ 0.02534635 $ 0.02534635 Huidige prijs: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Meer informatie over CryptoCart V2 (CCV2) prijs

CryptoCart V2 (CCV2) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CryptoCart V2 (CCV2) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CCV2 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CCV2 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CCV2 begrijpt, kun je de live prijs van CCV2 token verkennen!

Prijsvoorspelling van CCV2 Wil je weten waar je CCV2 naartoe gaat? Onze CCV2 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CCV2 token!

