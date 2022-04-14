CryptoCart V2 (CCV2) Tokenomie
CryptoCart V2 (CCV2) Informatie
Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto.
CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike
DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time.
CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance.
PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions.
LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage.
CryptoCart V2 (CCV2) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CryptoCart V2 (CCV2), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
CryptoCart V2 (CCV2) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van CryptoCart V2 (CCV2) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal CCV2 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel CCV2 tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van CCV2 begrijpt, kun je de live prijs van CCV2 token verkennen!
Prijsvoorspelling van CCV2
Wil je weten waar je CCV2 naartoe gaat? Onze CCV2 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.