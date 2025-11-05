CryptoAutos (AUTOS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0024728 $ 0.0024728 $ 0.0024728 24u laag $ 0.00284057 $ 0.00284057 $ 0.00284057 24u hoog 24u laag $ 0.0024728$ 0.0024728 $ 0.0024728 24u hoog $ 0.00284057$ 0.00284057 $ 0.00284057 Hoogste prijs ooit $ 0.07346$ 0.07346 $ 0.07346 Laagste prijs $ 0.00239245$ 0.00239245 $ 0.00239245 Prijswijziging (1u) -0.03% Prijswijziging (1D) +0.91% Prijswijziging (7D) -28.94% Prijswijziging (7D) -28.94%

CryptoAutos (AUTOS) real-time prijs is $0.00279112. De afgelopen 24 uur werd er AUTOS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0024728 en een hoogtepunt van $ 0.00284057, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AUTOS hoogste prijs aller tijden is $ 0.07346, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00239245 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AUTOS met -0.03% veranderd in het afgelopen uur, +0.91% in de afgelopen 24 uur en -28.94% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CryptoAutos (AUTOS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Circulerende voorraad 740.54M 740.54M 740.54M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van CryptoAutos is $ 2.07M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AUTOS is 740.54M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.79M.