Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as "Crypto Twitter." As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention.

Niet genoteerd

1 CT naar USD live prijs:

--
----
-0.40%1D
mexc
USD
Crypto Twitter (CT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:42:46 (UTC+8)

Crypto Twitter (CT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.002489
$ 0.002489$ 0.002489

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.48%

-20.15%

-20.15%

Crypto Twitter (CT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CT hoogste prijs aller tijden is $ 0.002489, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CT met -- veranderd in het afgelopen uur, -0.48% in de afgelopen 24 uur en -20.15% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Crypto Twitter (CT) Marktinformatie

$ 23.55K
$ 23.55K$ 23.55K

--
----

$ 23.55K
$ 23.55K$ 23.55K

913.17M
913.17M 913.17M

913,167,884.903644
913,167,884.903644 913,167,884.903644

De huidige marktkapitalisatie van Crypto Twitter is $ 23.55K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CT is 913.17M, met een totale voorraad van 913167884.903644. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 23.55K.

Crypto Twitter (CT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Crypto Twitter naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Crypto Twitter naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Crypto Twitter naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Crypto Twitter naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.48%
30 dagen$ 0-33.35%
60 dagen$ 0-39.09%
90 dagen$ 0--

Wat is Crypto Twitter (CT)?

Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Crypto Twitter Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Crypto Twitter (CT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Crypto Twitter (CT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Crypto Twitter te bekijken.

Bekijk nu de Crypto Twitter prijsvoorspelling !

CT naar lokale valuta's

Crypto Twitter (CT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Crypto Twitter (CT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Crypto Twitter (CT)

Hoeveel is Crypto Twitter (CT) vandaag waard?
De live CT prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CT naar USD prijs?
De huidige prijs van CT naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Crypto Twitter?
De marktkapitalisatie van CT is $ 23.55K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CT?
De circulerende voorraad van CT is 913.17M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CT?
CT bereikte een ATH-prijs van 0.002489 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CT?
CT zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van CT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CT is -- USD.
Zal CT dit jaar hoger gaan?
CT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:42:46 (UTC+8)

Crypto Twitter (CT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

