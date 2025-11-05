BeursDEX+
De live Crypto Rug Muncher prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime CRM naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CRM prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CRM

CRM Prijsinformatie

Wat is CRM

CRM officiële website

CRM tokenomie

CRM Prijsvoorspelling

1 CRM naar USD live prijs:

$0.00019989
-13.00%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
Crypto Rug Muncher (CRM) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:42:38 (UTC+8)

Crypto Rug Muncher (CRM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
24u laag
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-11.35%

-13.04%

-28.70%

-28.70%

Crypto Rug Muncher (CRM) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CRM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CRM hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CRM met -11.35% veranderd in het afgelopen uur, -13.04% in de afgelopen 24 uur en -28.70% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Crypto Rug Muncher (CRM) Marktinformatie

$ 197.02K
--
$ 197.02K
999.92M
999,917,064.6189524
De huidige marktkapitalisatie van Crypto Rug Muncher is $ 197.02K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CRM is 999.92M, met een totale voorraad van 999917064.6189524. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 197.02K.

Crypto Rug Muncher (CRM) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Crypto Rug Muncher naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Crypto Rug Muncher naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Crypto Rug Muncher naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Crypto Rug Muncher naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-13.04%
30 dagen$ 0-49.45%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Crypto Rug Muncher (CRM)?

Crypto Rug Muncher ($CRM) is a creator token launched on Bags App. Our goal is straightforward: use the token to fund and release security tools that help degens stay safe in crypto. We commit 50% of creator fees to building practical things like scam checks, wallet safety helpers, and clear how‑to guides. The project operates through Rug Munch Media LLC for accountability. Holders can give input on what we build through chats and AMAs, and we ship tools that reduce day‑to‑day risk for regular users.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Crypto Rug Muncher (CRM) hulpbron

Officiële website

Crypto Rug Muncher Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Crypto Rug Muncher (CRM) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Crypto Rug Muncher (CRM) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Crypto Rug Muncher te bekijken.

Bekijk nu de Crypto Rug Muncher prijsvoorspelling !

CRM naar lokale valuta's

Crypto Rug Muncher (CRM) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Crypto Rug Muncher (CRM) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CRM token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Crypto Rug Muncher (CRM)

Hoeveel is Crypto Rug Muncher (CRM) vandaag waard?
De live CRM prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CRM naar USD prijs?
De huidige prijs van CRM naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Crypto Rug Muncher?
De marktkapitalisatie van CRM is $ 197.02K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CRM?
De circulerende voorraad van CRM is 999.92M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CRM?
CRM bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CRM?
CRM zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van CRM?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CRM is -- USD.
Zal CRM dit jaar hoger gaan?
CRM kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CRM prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:42:38 (UTC+8)

Crypto Rug Muncher (CRM) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

