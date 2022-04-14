Ontdek Crypto Royale (ROY) tokenomie op MEXC. Kom meer te weten over de totale ROY tokenvoorraad, tokenverdeling, marktkapitalisatie, handelsvolume en meer. Blijf nu op de hoogte met realtime gegevens! Ontdek Crypto Royale (ROY) tokenomie op MEXC. Kom meer te weten over de totale ROY tokenvoorraad, tokenverdeling, marktkapitalisatie, handelsvolume en meer. Blijf nu op de hoogte met realtime gegevens!

MEXC-beurs / Cryptoprijs / Crypto Royale (ROY) / Tokenomie / Crypto Royale (ROY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Crypto Royale (ROY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD Crypto Royale (ROY) Informatie Crypto Royale is a browser-based, free-to-play, play-to-earn game in which players compete for fame, glory and a little profit. Last man standing wins crypto. No up-front investment. No downloads. No signups. Get into a game in 30 seconds and win! The game is purposefully designed to be simple to play yet difficult to master. Every day 1000+ players congregate on the battlefield as they fight to see who can survive and claim the game’s HRC-20 token – ROY. Players enter a battlefield where they must be ‘the last person standing’. Represented by moons, a player’s ‘character’ can be one of three colours (Yellow, Pink, Blue). Colours are interchangeable by collecting boxes dropped onto the battlefield and must be used to ensure a player’s strength over an opponent in an effort to outsmart, outwit and out manoeuvre other players to become the victor. The game allows for each player to adopt a style of their own, and often becomes an identifiable trait/signature of said player. Whatever a player and opponents’ strategy there is a continual external force adding pressure to the gameplay – a closing circle. Venturing outside into the darkness causes a deterioration in health, but the collectables outside can, and often do, provide the weapons needed to claim victory. Positioning and timing are critical components to a player’s skill set. Crypto Royale is a browser-based, free-to-play, play-to-earn game in which players compete for fame, glory and a little profit. Last man standing wins crypto. No up-front investment. No downloads. No signups. Get into a game in 30 seconds and win! Venturing outside into the darkness causes a deterioration in health, but the collectables outside can, and often do, provide the weapons needed to claim victory. Positioning and timing are critical components to a player’s skill set. Officiële website: https://cryptoroyale.one Koop nu ROY! Crypto Royale (ROY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Crypto Royale (ROY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 97.63K $ 97.63K $ 97.63K Totale voorraad: $ 170.00M $ 170.00M $ 170.00M Circulerende voorraad: $ 120.78M $ 120.78M $ 120.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 137.41K $ 137.41K $ 137.41K Hoogste ooit: $ 0.215587 $ 0.215587 $ 0.215587 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00080831 $ 0.00080831 $ 0.00080831 Meer informatie over Crypto Royale (ROY) prijs Crypto Royale (ROY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Crypto Royale (ROY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ROY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ROY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ROY begrijpt, kun je de live prijs van ROY token verkennen! Prijsvoorspelling van ROY Wil je weten waar je ROY naartoe gaat? Onze ROY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Disclaimer De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.