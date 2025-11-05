BeursDEX+
De live crypto is a joke prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime JOKECOIN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de JOKECOIN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over JOKECOIN

JOKECOIN Prijsinformatie

Wat is JOKECOIN

JOKECOIN officiële website

JOKECOIN tokenomie

JOKECOIN Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

crypto is a joke logo

crypto is a joke Prijs (JOKECOIN)

Niet genoteerd

1 JOKECOIN naar USD live prijs:

--
----
-2.30%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
crypto is a joke (JOKECOIN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:42:30 (UTC+8)

crypto is a joke (JOKECOIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+4.62%

-2.37%

-3.45%

-3.45%

crypto is a joke (JOKECOIN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er JOKECOIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JOKECOIN hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JOKECOIN met +4.62% veranderd in het afgelopen uur, -2.37% in de afgelopen 24 uur en -3.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

crypto is a joke (JOKECOIN) Marktinformatie

$ 9.48K
$ 9.48K$ 9.48K

--
----

$ 9.48K
$ 9.48K$ 9.48K

998.51M
998.51M 998.51M

998,506,718.332163
998,506,718.332163 998,506,718.332163

De huidige marktkapitalisatie van crypto is a joke is $ 9.48K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JOKECOIN is 998.51M, met een totale voorraad van 998506718.332163. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.48K.

crypto is a joke (JOKECOIN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van crypto is a joke naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van crypto is a joke naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van crypto is a joke naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van crypto is a joke naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.37%
30 dagen$ 0-55.87%
60 dagen$ 0-62.70%
90 dagen$ 0--

Wat is crypto is a joke (JOKECOIN)?

jokecoin aims to highlight crypto (especially meme coins) for what it is, a joke. Our community and website encourages holders to share examples of why crypto is a joke; such as rugs they have been victims of, highlighting how influencers can have positive and negative impacts on the space, and telling crypto themed jokes. There is also the bright side of crypto, where any person can become a millionaire overnight, and it's a joke how you can become rich or poor with a good or bad decision.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

crypto is a joke (JOKECOIN) hulpbron

Officiële website

crypto is a joke Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal crypto is a joke (JOKECOIN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je crypto is a joke (JOKECOIN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor crypto is a joke te bekijken.

Bekijk nu de crypto is a joke prijsvoorspelling !

JOKECOIN naar lokale valuta's

crypto is a joke (JOKECOIN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van crypto is a joke (JOKECOIN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van JOKECOIN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over crypto is a joke (JOKECOIN)

Hoeveel is crypto is a joke (JOKECOIN) vandaag waard?
De live JOKECOIN prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige JOKECOIN naar USD prijs?
De huidige prijs van JOKECOIN naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van crypto is a joke?
De marktkapitalisatie van JOKECOIN is $ 9.48K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van JOKECOIN?
De circulerende voorraad van JOKECOIN is 998.51M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van JOKECOIN?
JOKECOIN bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van JOKECOIN?
JOKECOIN zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van JOKECOIN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van JOKECOIN is -- USD.
Zal JOKECOIN dit jaar hoger gaan?
JOKECOIN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de JOKECOIN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:42:30 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

