Crypto Czar (CZAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Crypto Czar (CZAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Crypto Czar (CZAR) Informatie Crypto Czar ($czar) is a meme-based cryptocurrency created as a tribute to a widely recognized and cherished meme. It operates solely as a community-driven entertainment token with no inherent value, utility, or promise of financial gain. $czar is not backed by a formal team or a defined roadmap. Instead, its purpose is to bring together like-minded enthusiasts who appreciate the humor and creativity surrounding the meme culture within the cryptocurrency space. The project does not aim to serve any practical function and is purely for entertainment purposes, reflecting the fun and speculative nature of meme coins in the crypto ecosystem. For additional information and community discussions, visit the project's official pages: Website: https://cryptoczar.xyz/ DEXTools Pair Explorer: https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x78cc5dc7543b84578e0aba79fc79e5d416c6ae7f?t=1732291848764 X (formerly Twitter): https://x.com/CryptoCzarEth Telegram:https://t.me/CryptoCzarEth Crypto Czar ($czar) is a meme-based cryptocurrency created as a tribute to a widely recognized and cherished meme. It operates solely as a community-driven entertainment token with no inherent value, utility, or promise of financial gain. $czar is not backed by a formal team or a defined roadmap. Instead, its purpose is to bring together like-minded enthusiasts who appreciate the humor and creativity surrounding the meme culture within the cryptocurrency space. The project does not aim to serve any practical function and is purely for entertainment purposes, reflecting the fun and speculative nature of meme coins in the crypto ecosystem. For additional information and community discussions, visit the project's official pages: Website: https://cryptoczar.xyz/ DEXTools Pair Explorer: https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x78cc5dc7543b84578e0aba79fc79e5d416c6ae7f?t=1732291848764 X (formerly Twitter): https://x.com/CryptoCzarEth Telegram:https://t.me/CryptoCzarEth Officiële website: https://cryptoczar.ch/ Koop nu CZAR!

Crypto Czar (CZAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Crypto Czar (CZAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.76K $ 19.76K $ 19.76K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.76K $ 19.76K $ 19.76K Hoogste ooit: $ 0.00307722 $ 0.00307722 $ 0.00307722 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Crypto Czar (CZAR) prijs

Crypto Czar (CZAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Crypto Czar (CZAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CZAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CZAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CZAR begrijpt, kun je de live prijs van CZAR token verkennen!

Prijsvoorspelling van CZAR Wil je weten waar je CZAR naartoe gaat? Onze CZAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CZAR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!