Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Crypto Asset Governance Alliance (CAGA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Informatie CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all. CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all. Officiële website: https://www.cagacrypto.com/ Whitepaper: https://cagacrypto.gitbook.io/caga-whitepaper Koop nu CAGA!

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Crypto Asset Governance Alliance (CAGA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 62.84B $ 62.84B $ 62.84B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Hoogste ooit: $ 0.00212017 $ 0.00212017 $ 0.00212017 Laagste ooit: $ 0.00000818 $ 0.00000818 $ 0.00000818 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) prijs

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CAGA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CAGA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CAGA begrijpt, kun je de live prijs van CAGA token verkennen!

Prijsvoorspelling van CAGA Wil je weten waar je CAGA naartoe gaat? Onze CAGA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CAGA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!