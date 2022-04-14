Cryptex Finance (CTX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cryptex Finance (CTX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CTX is a governance token that powers and secures the Cryptex protocol. Holders of CTX can vote on protocol upgrades for TCAP as well as all future products within the Cryptex ecosystem. Officiële website: https://cryptex.finance/

Cryptex Finance (CTX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cryptex Finance (CTX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.63M Totale voorraad: $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 7.57M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.04M Hoogste ooit: $ 44.13 Laagste ooit: $ 0.790108 Huidige prijs: $ 1.4

Cryptex Finance (CTX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cryptex Finance (CTX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CTX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CTX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CTX begrijpt, kun je de live prijs van CTX token verkennen!

