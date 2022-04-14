Cryptaine (CRY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cryptaine (CRY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cryptaine (CRY) Informatie Cryptaine is a blockchain-based affiliate marketing platform designed to address core industry challenges such as fraud, tracking inaccuracies, and delayed payments. Utilizing smart contracts, Cryptaine ensures transparent tracking and instant, automated commission payouts. Its native utility token, $CRY, is integral to the ecosystem, providing reduced platform fees based on token holdings. The platform supports both digital and offline businesses, offering secure and cost-effective affiliate management solutions glob Officiële website: http://www.cryptaine.com Whitepaper: https://cryptaine.com/CryptaineWhitepaper.pdf Koop nu CRY!

Cryptaine (CRY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cryptaine (CRY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.76K $ 30.76K $ 30.76K Totale voorraad: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Circulerende voorraad: $ 262.14K $ 262.14K $ 262.14K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M Hoogste ooit: $ 0.26617 $ 0.26617 $ 0.26617 Laagste ooit: $ 0.117336 $ 0.117336 $ 0.117336 Huidige prijs: $ 0.117348 $ 0.117348 $ 0.117348 Meer informatie over Cryptaine (CRY) prijs

Cryptaine (CRY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cryptaine (CRY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CRY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CRY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CRY begrijpt, kun je de live prijs van CRY token verkennen!

Prijsvoorspelling van CRY Wil je weten waar je CRY naartoe gaat? Onze CRY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CRY token!

