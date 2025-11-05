CrypstocksAI (MVP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00050034 24u hoog $ 0.0006359 Hoogste prijs ooit $ 0.02268711 Laagste prijs $ 0.00050034 Prijswijziging (1u) -1.47% Prijswijziging (1D) -9.13% Prijswijziging (7D) -12.43%

CrypstocksAI (MVP) real-time prijs is $0.00057107. De afgelopen 24 uur werd er MVP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00050034 en een hoogtepunt van $ 0.0006359, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MVP hoogste prijs aller tijden is $ 0.02268711, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00050034 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MVP met -1.47% veranderd in het afgelopen uur, -9.13% in de afgelopen 24 uur en -12.43% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CrypstocksAI (MVP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 571.34K$ 571.34K $ 571.34K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 571.34K$ 571.34K $ 571.34K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van CrypstocksAI is $ 571.34K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MVP is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 571.34K.