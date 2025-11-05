Cryowar (CWAR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00130695 $ 0.00130695 $ 0.00130695 24u laag $ 0.00142386 $ 0.00142386 $ 0.00142386 24u hoog 24u laag $ 0.00130695$ 0.00130695 $ 0.00130695 24u hoog $ 0.00142386$ 0.00142386 $ 0.00142386 Hoogste prijs ooit $ 6.29$ 6.29 $ 6.29 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -2.59% Prijswijziging (1D) -2.19% Prijswijziging (7D) -3.23% Prijswijziging (7D) -3.23%

Cryowar (CWAR) real-time prijs is $0.00134322. De afgelopen 24 uur werd er CWAR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00130695 en een hoogtepunt van $ 0.00142386, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CWAR hoogste prijs aller tijden is $ 6.29, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CWAR met -2.59% veranderd in het afgelopen uur, -2.19% in de afgelopen 24 uur en -3.23% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Cryowar (CWAR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 404.79K$ 404.79K $ 404.79K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Circulerende voorraad 301.36M 301.36M 301.36M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Cryowar is $ 404.79K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CWAR is 301.36M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.34M.