CRYORAT (CRYORAT) Informatie CRYORAT is the governance token of an individual research project from CryoDAO. While a primitive model of small mammal cryopreservation (hamsters) was attempted in 1956, it is remarkable and disturbing how long this research model has been abandoned. The technological challenges associated with extending and advancing this model with modern approaches (surgery, small animal CPB, blood substitutes, and imaging) make it a daunting project for researchers. CRYORAT will attempt to establish the first-ever high-subzero cryopreservation and revival of a rat. Officiële website: https://www.cryorat.com

CRYORAT (CRYORAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CRYORAT (CRYORAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 252.30K $ 252.30K $ 252.30K Totale voorraad: $ 22.64M $ 22.64M $ 22.64M Circulerende voorraad: $ 8.91M $ 8.91M $ 8.91M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 640.94K $ 640.94K $ 640.94K Hoogste ooit: $ 0.396807 $ 0.396807 $ 0.396807 Laagste ooit: $ 0.01605323 $ 0.01605323 $ 0.01605323 Huidige prijs: $ 0.02828266 $ 0.02828266 $ 0.02828266 Meer informatie over CRYORAT (CRYORAT) prijs

CRYORAT (CRYORAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CRYORAT (CRYORAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CRYORAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CRYORAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CRYORAT begrijpt, kun je de live prijs van CRYORAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van CRYORAT Wil je weten waar je CRYORAT naartoe gaat? Onze CRYORAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CRYORAT token!

