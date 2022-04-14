CryoDAO (CRYO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CryoDAO (CRYO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CryoDAO (CRYO) Informatie CryoDAO is a decentralized collective funding high-impact research in the field of cryopreservation. CRYO is the governance token of CryoDAO. Officiële website: https://cryodao.org

CryoDAO (CRYO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CryoDAO (CRYO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Totale voorraad: $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M Circulerende voorraad: $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M Hoogste ooit: $ 6.54 $ 6.54 $ 6.54 Laagste ooit: $ 0.219972 $ 0.219972 $ 0.219972 Huidige prijs: $ 0.994565 $ 0.994565 $ 0.994565 Meer informatie over CryoDAO (CRYO) prijs

CryoDAO (CRYO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CryoDAO (CRYO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CRYO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CRYO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CRYO begrijpt, kun je de live prijs van CRYO token verkennen!

