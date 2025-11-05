Crumbcat (CRUMB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00023881 24u hoog $ 0.00033715 Hoogste prijs ooit $ 0.00263437 Laagste prijs $ 0.00013936 Prijswijziging (1u) -4.70% Prijswijziging (1D) +22.72% Prijswijziging (7D) -65.49%

Crumbcat (CRUMB) real-time prijs is $0.00031318. De afgelopen 24 uur werd er CRUMB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00023881 en een hoogtepunt van $ 0.00033715, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CRUMB hoogste prijs aller tijden is $ 0.00263437, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00013936 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CRUMB met -4.70% veranderd in het afgelopen uur, +22.72% in de afgelopen 24 uur en -65.49% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Crumbcat (CRUMB) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 312.07K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 312.07K Circulerende voorraad 999.51M Totale voorraad 999,507,725.103163

De huidige marktkapitalisatie van Crumbcat is $ 312.07K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CRUMB is 999.51M, met een totale voorraad van 999507725.103163. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 312.07K.