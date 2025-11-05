BeursDEX+
De live Crumbcat prijs vandaag is 0.00031318 USD. Volg realtime CRUMB naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CRUMB prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CRUMB

CRUMB Prijsinformatie

Wat is CRUMB

CRUMB officiële website

CRUMB tokenomie

CRUMB Prijsvoorspelling

Crumbcat logo

Crumbcat Prijs (CRUMB)

Niet genoteerd

1 CRUMB naar USD live prijs:

$0.00032379
$0.00032379
+27.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Crumbcat (CRUMB) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:42:23 (UTC+8)

Crumbcat (CRUMB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00023881
$ 0.00023881
24u laag
$ 0.00033715
$ 0.00033715
24u hoog

$ 0.00023881
$ 0.00023881

$ 0.00033715
$ 0.00033715

$ 0.00263437
$ 0.00263437

$ 0.00013936
$ 0.00013936

-4.70%

+22.72%

-65.49%

-65.49%

Crumbcat (CRUMB) real-time prijs is $0.00031318. De afgelopen 24 uur werd er CRUMB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00023881 en een hoogtepunt van $ 0.00033715, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CRUMB hoogste prijs aller tijden is $ 0.00263437, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00013936 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CRUMB met -4.70% veranderd in het afgelopen uur, +22.72% in de afgelopen 24 uur en -65.49% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Crumbcat (CRUMB) Marktinformatie

$ 312.07K
$ 312.07K

--
--

$ 312.07K
$ 312.07K

999.51M
999.51M

999,507,725.103163
999,507,725.103163

De huidige marktkapitalisatie van Crumbcat is $ 312.07K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CRUMB is 999.51M, met een totale voorraad van 999507725.103163. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 312.07K.

Crumbcat (CRUMB) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Crumbcat naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Crumbcat naar USD $ +0.0001075841.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Crumbcat naar USD $ -0.0001227107.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Crumbcat naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+22.72%
30 dagen$ +0.0001075841+34.35%
60 dagen$ -0.0001227107-39.18%
90 dagen$ 0--

Wat is Crumbcat (CRUMB)?

CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.

At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.

Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.

Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.

So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.

Crumbcat (CRUMB) hulpbron

Officiële website

Crumbcat Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Crumbcat (CRUMB) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Crumbcat (CRUMB) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Crumbcat te bekijken.

Bekijk nu de Crumbcat prijsvoorspelling !

CRUMB naar lokale valuta's

Crumbcat (CRUMB) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Crumbcat (CRUMB) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CRUMB token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Crumbcat (CRUMB)

Hoeveel is Crumbcat (CRUMB) vandaag waard?
De live CRUMB prijs in USD is 0.00031318 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CRUMB naar USD prijs?
De huidige prijs van CRUMB naar USD is $ 0.00031318. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Crumbcat?
De marktkapitalisatie van CRUMB is $ 312.07K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CRUMB?
De circulerende voorraad van CRUMB is 999.51M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CRUMB?
CRUMB bereikte een ATH-prijs van 0.00263437 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CRUMB?
CRUMB zag een ATL-prijs van 0.00013936 USD.
Wat is het handelsvolume van CRUMB?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CRUMB is -- USD.
Zal CRUMB dit jaar hoger gaan?
CRUMB kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CRUMB prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:42:23 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

