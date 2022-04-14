CROY AI (CROY) Tokenomie
CROY AI (CROY) Informatie
CROY Tools is dedicated to enhancing the safety and effectiveness of trading in the crypto trenches with a suite of innovative utilities.
Our flagship offering is an AI agent designed for on-chain analysis, specifically targeting newly migrated or pre-migration coins with market caps starting at $20k.
The blockchain ecosystem, particularly in the trenches of emerging tokens, is rife with both opportunity and risk. As traders sift through thousands of projects, the need for tools that provide clear, actionable insights has never been greater.
CROY was built to fill this gap, offering traders the guidance and support they need to thrive. Our mission is to make trading safer, more informed, and more community-driven. With tools like the CROY AI Agent, blacklists for scams and copycat projects, and a growing ecosystem of analytics and dashboards, we aim to empower traders to navigate the trenches with confidence.
CROY AI (CROY) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CROY AI (CROY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
CROY AI (CROY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van CROY AI (CROY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal CROY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel CROY tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van CROY begrijpt, kun je de live prijs van CROY token verkennen!
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.