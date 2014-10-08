Crown (CRW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Crown (CRW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Crown (CRW) Informatie Crown describes itself as a multi-channel scalable Blockchain solution provider leveraging environmentally friendly technology that has been evolving since October 08, 2014, the date of the Genesis Block of Crown. Crown aims to provide a complete ecosystem including the ability to create blockchains, smart contract data, governance and scalable analysis for single- or multi-chain custom projects hosted directly within the Crown Platform's network. Crown Platform aims to provide scale benefits with low ecological impact because it is based on the MNPOS protocol, reducing operating costs and carbon footprint. Crown Plateform offers specific research, development and production functionalities via NFTs. It aims to offer interoperability of concrete solutions and optimal security within its decentralized network. Users can create DApps, remote programs, various games and move towards a new form of non-fungible interactive chain marketing, laying the foundation for tracking and analyzing data in the global chain. Crown Platform aims to become the ideal multi-channel solution for real, daily, cheap and accessible use at any time. This is now a time of great opportunity to harness the power of Crown to make the exploitation and use of your assets, any value of public data that is not fungible on an unchangeable Blockchain database at any time, accessible. Officiële website: https://crownplatform.com/

Crown (CRW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Crown (CRW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.40K $ 19.40K $ 19.40K Totale voorraad: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Circulerende voorraad: $ 34.08M $ 34.08M $ 34.08M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.90K $ 23.90K $ 23.90K Hoogste ooit: $ 4.6 $ 4.6 $ 4.6 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00056914 $ 0.00056914 $ 0.00056914 Meer informatie over Crown (CRW) prijs

Crown (CRW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Crown (CRW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CRW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CRW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CRW begrijpt, kun je de live prijs van CRW token verkennen!

Prijsvoorspelling van CRW Wil je weten waar je CRW naartoe gaat? Onze CRW prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CRW token!

