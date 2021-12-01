CrowdSwap (CROWD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CrowdSwap (CROWD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CrowdSwap (CROWD) Informatie CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process. CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process. Officiële website: https://crowdswap.org/ Whitepaper: http://crowdswap.org/wp-content/uploads/2021/12/Whitepaper20210403_EN_V1.1_Final.pdf Koop nu CROWD!

CrowdSwap (CROWD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CrowdSwap (CROWD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 443.22K $ 443.22K $ 443.22K Totale voorraad: $ 609.00M $ 609.00M $ 609.00M Circulerende voorraad: $ 363.03M $ 363.03M $ 363.03M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 743.53K $ 743.53K $ 743.53K Hoogste ooit: $ 0.302311 $ 0.302311 $ 0.302311 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0012209 $ 0.0012209 $ 0.0012209 Meer informatie over CrowdSwap (CROWD) prijs

CrowdSwap (CROWD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CrowdSwap (CROWD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CROWD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CROWD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CROWD begrijpt, kun je de live prijs van CROWD token verkennen!

Prijsvoorspelling van CROWD Wil je weten waar je CROWD naartoe gaat? Onze CROWD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CROWD token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!