CrowdStrike xStock (CRWDX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 530.42 $ 530.42 $ 530.42 24u laag $ 547.7 $ 547.7 $ 547.7 24u hoog 24u laag $ 530.42$ 530.42 $ 530.42 24u hoog $ 547.7$ 547.7 $ 547.7 Hoogste prijs ooit $ 559.32$ 559.32 $ 559.32 Laagste prijs $ 403.98$ 403.98 $ 403.98 Prijswijziging (1u) -0.44% Prijswijziging (1D) -1.16% Prijswijziging (7D) -2.04% Prijswijziging (7D) -2.04%

CrowdStrike xStock (CRWDX) real-time prijs is $532.06. De afgelopen 24 uur werd er CRWDX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 530.42 en een hoogtepunt van $ 547.7, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CRWDX hoogste prijs aller tijden is $ 559.32, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 403.98 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CRWDX met -0.44% veranderd in het afgelopen uur, -1.16% in de afgelopen 24 uur en -2.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CrowdStrike xStock (CRWDX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 235.96K$ 235.96K $ 235.96K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.24M$ 11.24M $ 11.24M Circulerende voorraad 443.50 443.50 443.50 Totale voorraad 21,120.0 21,120.0 21,120.0

De huidige marktkapitalisatie van CrowdStrike xStock is $ 235.96K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CRWDX is 443.50, met een totale voorraad van 21120.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.24M.