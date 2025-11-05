BeursDEX+
De live CROTCH prijs vandaag is 0.00576241 USD. Volg realtime CROTCH naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CROTCH prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CROTCH

CROTCH Prijsinformatie

Wat is CROTCH

CROTCH whitepaper

CROTCH officiële website

CROTCH tokenomie

CROTCH Prijsvoorspelling

1 CROTCH naar USD live prijs:

$0.00576241
+0.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
USD
CROTCH (CROTCH) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:42:09 (UTC+8)

CROTCH (CROTCH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00517974
24u laag
$ 0.00626254
24u hoog

$ 0.00517974
$ 0.00626254
$ 0.01267094
$ 0.00461036
-4.48%

+0.81%

-4.43%

-4.43%

CROTCH (CROTCH) real-time prijs is $0.00576241. De afgelopen 24 uur werd er CROTCH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00517974 en een hoogtepunt van $ 0.00626254, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CROTCH hoogste prijs aller tijden is $ 0.01267094, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00461036 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CROTCH met -4.48% veranderd in het afgelopen uur, +0.81% in de afgelopen 24 uur en -4.43% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CROTCH (CROTCH) Marktinformatie

$ 405.66K
--
$ 2.29M
70.72M
400,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van CROTCH is $ 405.66K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CROTCH is 70.72M, met een totale voorraad van 400000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.29M.

CROTCH (CROTCH) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van CROTCH naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van CROTCH naar USD $ -0.0004926232.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van CROTCH naar USD $ -0.0008270037.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van CROTCH naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.81%
30 dagen$ -0.0004926232-8.54%
60 dagen$ -0.0008270037-14.35%
90 dagen$ 0--

Wat is CROTCH (CROTCH)?

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.

CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.

With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.

Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

CROTCH (CROTCH) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

CROTCH Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal CROTCH (CROTCH) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je CROTCH (CROTCH) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor CROTCH te bekijken.

Bekijk nu de CROTCH prijsvoorspelling !

CROTCH naar lokale valuta's

CROTCH (CROTCH) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van CROTCH (CROTCH) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CROTCH token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over CROTCH (CROTCH)

Hoeveel is CROTCH (CROTCH) vandaag waard?
De live CROTCH prijs in USD is 0.00576241 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CROTCH naar USD prijs?
De huidige prijs van CROTCH naar USD is $ 0.00576241. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van CROTCH?
De marktkapitalisatie van CROTCH is $ 405.66K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CROTCH?
De circulerende voorraad van CROTCH is 70.72M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CROTCH?
CROTCH bereikte een ATH-prijs van 0.01267094 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CROTCH?
CROTCH zag een ATL-prijs van 0.00461036 USD.
Wat is het handelsvolume van CROTCH?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CROTCH is -- USD.
Zal CROTCH dit jaar hoger gaan?
CROTCH kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CROTCH prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
CROTCH (CROTCH) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

