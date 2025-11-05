CROTCH (CROTCH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00517974 $ 0.00517974 $ 0.00517974 24u laag $ 0.00626254 $ 0.00626254 $ 0.00626254 24u hoog 24u laag $ 0.00517974$ 0.00517974 $ 0.00517974 24u hoog $ 0.00626254$ 0.00626254 $ 0.00626254 Hoogste prijs ooit $ 0.01267094$ 0.01267094 $ 0.01267094 Laagste prijs $ 0.00461036$ 0.00461036 $ 0.00461036 Prijswijziging (1u) -4.48% Prijswijziging (1D) +0.81% Prijswijziging (7D) -4.43% Prijswijziging (7D) -4.43%

CROTCH (CROTCH) real-time prijs is $0.00576241. De afgelopen 24 uur werd er CROTCH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00517974 en een hoogtepunt van $ 0.00626254, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CROTCH hoogste prijs aller tijden is $ 0.01267094, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00461036 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CROTCH met -4.48% veranderd in het afgelopen uur, +0.81% in de afgelopen 24 uur en -4.43% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CROTCH (CROTCH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 405.66K$ 405.66K $ 405.66K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Circulerende voorraad 70.72M 70.72M 70.72M Totale voorraad 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van CROTCH is $ 405.66K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CROTCH is 70.72M, met een totale voorraad van 400000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.29M.