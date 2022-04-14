CrossWallet (CWT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CrossWallet (CWT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CrossWallet (CWT) Informatie As a crypto enthusiast, you hold several assets in multiple wallets across different blockchains. With CrossWallet, you will only need one wallet to navigate the ever growing number of assets and networks. Swap assets between all available networks with a single button. Whether arbitrage trading or moving funds to access another network's features, CrossWallet's bridge enables you to seize these opportunities with maximum efficiency, convenience, and speed. With CrossWallet's Binance Smart Chain and Ethereum aggregators, you can monitor price and liquidity on both networks simultaneously to identify any arbitrage opportunities –– and profit before everyone else. Officiële website: https://crosswallet.app/

CrossWallet (CWT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CrossWallet (CWT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 171.76K $ 171.76K $ 171.76K Totale voorraad: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Circulerende voorraad: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 171.76K $ 171.76K $ 171.76K Hoogste ooit: $ 0.417173 $ 0.417173 $ 0.417173 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00137406 $ 0.00137406 $ 0.00137406 Meer informatie over CrossWallet (CWT) prijs

CrossWallet (CWT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CrossWallet (CWT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CWT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CWT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CWT begrijpt, kun je de live prijs van CWT token verkennen!

Prijsvoorspelling van CWT Wil je weten waar je CWT naartoe gaat? Onze CWT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CWT token!

