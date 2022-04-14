Crosswalk (CSW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Crosswalk (CSW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Crosswalk (CSW) Informatie Crosswalk is a decentralized finance (DeFi) platform designed to simplify cryptocurrency trading and asset management. It provides users with tools for secure, multi-chain asset swapping, aiming to make DeFi accessible for everyone, from beginners to seasoned traders. Built on advanced blockchain technology, Crosswalk combines a user-friendly interface with robust security features, ensuring efficient, cost-effective transactions. The platform's mission is to bridge traditional finance and Web3 for widespread adoption within a unified DeFi ecosystem. Officiële website: https://www.crosswalk.pro/ Whitepaper: https://www.crosswalk.pro/whitepaper

Crosswalk (CSW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Crosswalk (CSW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 197.49K Totale voorraad: $ 8.89B Circulerende voorraad: $ 8.79B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 199.78K Hoogste ooit: $ 0 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Crosswalk (CSW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Crosswalk (CSW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CSW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CSW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CSW begrijpt, kun je de live prijs van CSW token verkennen!

Prijsvoorspelling van CSW Wil je weten waar je CSW naartoe gaat? Onze CSW prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

