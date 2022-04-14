CRONUS (CRONUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CRONUS (CRONUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CRONUS (CRONUS) Informatie Cronus Agent is a user-friendly Telegram bot for trading tokens on the Cronos blockchain. It enables users to perform various trades, such as instant buys, sells, limit orders, and automated dollar-cost averaging, primarily through the VVS Finance platform. The project prioritizes secure wallet management and offers a unique benefit where fees generated from bot usage are distributed to $CRONUS token holders, aiming to provide a comprehensive and rewarding trading experience directly within Telegram. Officiële website: https://cronusomnis.ai Whitepaper: https://cronusomnis.ai/docs

CRONUS (CRONUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CRONUS (CRONUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 488.06K $ 488.06K $ 488.06K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 488.06K $ 488.06K $ 488.06K Hoogste ooit: $ 0.00148746 $ 0.00148746 $ 0.00148746 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00048806 $ 0.00048806 $ 0.00048806 Meer informatie over CRONUS (CRONUS) prijs

CRONUS (CRONUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CRONUS (CRONUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CRONUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CRONUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CRONUS begrijpt, kun je de live prijs van CRONUS token verkennen!

Prijsvoorspelling van CRONUS Wil je weten waar je CRONUS naartoe gaat? Onze CRONUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CRONUS token!

