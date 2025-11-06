Crome (CROME) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00772015 $ 0.00772015 $ 0.00772015 24u laag $ 0.00811654 $ 0.00811654 $ 0.00811654 24u hoog 24u laag $ 0.00772015$ 0.00772015 $ 0.00772015 24u hoog $ 0.00811654$ 0.00811654 $ 0.00811654 Hoogste prijs ooit $ 0.322876$ 0.322876 $ 0.322876 Laagste prijs $ 0.00772015$ 0.00772015 $ 0.00772015 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +2.29% Prijswijziging (7D) -17.24% Prijswijziging (7D) -17.24%

Crome (CROME) real-time prijs is $0.00802367. De afgelopen 24 uur werd er CROME verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00772015 en een hoogtepunt van $ 0.00811654, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CROME hoogste prijs aller tijden is $ 0.322876, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00772015 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CROME met -- veranderd in het afgelopen uur, +2.29% in de afgelopen 24 uur en -17.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Crome (CROME) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.02K$ 8.02K $ 8.02K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.02K$ 8.02K $ 8.02K Circulerende voorraad 1.00M 1.00M 1.00M Totale voorraad 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Crome is $ 8.02K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CROME is 1.00M, met een totale voorraad van 1000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.02K.