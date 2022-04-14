Croginal Cats (CROGINAL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Croginal Cats (CROGINAL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Croginal Cats (CROGINAL) Informatie We are the degen cats of cronos! We are CROGINAL! We feed our family, let us show you how community does it right! Come shake up sleepy cronos with us! Discord is our official home. Come eat with the FAM🦁 We are the degen cats of cronos! We are CROGINAL! We feed our family, let us show you how community does it right! Come shake up sleepy cronos with us! Discord is our official home. Come eat with the FAM🦁 Officiële website: https://www.croginalcats.xyz/ Koop nu CROGINAL!

Croginal Cats (CROGINAL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Croginal Cats (CROGINAL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 33.39K $ 33.39K $ 33.39K Totale voorraad: $ 938.81M $ 938.81M $ 938.81M Circulerende voorraad: $ 938.81M $ 938.81M $ 938.81M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 33.39K $ 33.39K $ 33.39K Hoogste ooit: $ 0.00106907 $ 0.00106907 $ 0.00106907 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Croginal Cats (CROGINAL) prijs

Croginal Cats (CROGINAL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Croginal Cats (CROGINAL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CROGINAL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CROGINAL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CROGINAL begrijpt, kun je de live prijs van CROGINAL token verkennen!

