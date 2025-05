Wat is Crogecoin (CROGE)?

We are one of the first meme to utility tokens in the Cronos space. Already achieving 1m in 3 days (very rare for cronos) We have become whitelisted on MMF (cronos largest exchange) and launched a new DAPP: https://dapp.crogecoin.com/dashboard Project is ran by 4 big name call channels in the BSC world. We are aiming to bring as much attention to CRO as possible, and turning it into a bigger space, hopefully one day taking over BSC market share. We are also planning on the first BSC to CRO bridge, which has never been done so far.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Crogecoin (CROGE) hulpbron Officiële website